Сокращение штата связывают с необходимостью снизить общие расходы компании

Компания Take-Two Interactive Software Inc., разработчик знаменитой серии видеоигр Grand Theft Auto, планирует сократить 5% своего персонала и отказаться от нескольких проектов в рамках экономии средств.

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Согласно отчету, опубликованному во вторник, компания планирует сократить расходы до $200 миллионов, включая $140 миллионов от отмененных проектов и $35 миллионов на затраты, связанные с персоналом. Take-Two стала одной из последних крупных игровых компаний, объявивших о массовых увольнениях в этом году, присоединившись к Unity Software Inc., Riot Games и игровому подразделению Microsoft Corp. Спад в отрасли заставил компании принять осторожную стратегию в разработке новых игр. Ожидается, что выход Grand Theft Auto VI в 2025 году станет одним из самых прибыльных медиа-проектов всех времен.

Представители компании отказались как-либо комментировать информацию об увольнении сотрудников, заявив лишь о работе над программой сокращения затрат. В марте компания согласилась приобрести Gearbox Entertainment у Embracer Group AB за $460 миллионов. В 2022 году Take-Two приобрела компанию Zynga, производителя мобильных игр, за $12 миллиардов, что вызвало разочарование отраслевых аналитиков.