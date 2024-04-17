По словам представителей острова, у них базируются лишь американские инструкторы, подготавливающие местные вооруженные силы

Министерство обороны Тайваня опровергло слухи о наличии иностранных войск на острове, подчеркнув, что в случае вооружённого конфликта с материковым Китаем армия Тайваня будет своими силами защищать свою территорию. На Тайване не размещаются иностранные военные на постоянной основе, но имеются американские военные инструкторы, подготавливающие местную армию. Однако, их точное число не разглашается.

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Министерство благодарно за поддержку союзников, но отметило, что сообщения о наличии иностранных войск на острове не соответствуют действительности. Сценарии обороны предусматривают действия собственных сил, но Соединённые Штаты Америки заявили о готовности прийти на помощь в случае атаки.

В свою очередь, Министерство обороны Китайской Народной Республики подчеркнуло, что Тайвань является частью материкового Китая, а разделение неприемлемо. Это вызывает напряженность в отношениях с Соединёнными Штатами, которые признают Тайвань провинцией Китая, но действуют иначе.

Американские власти опасаются, что в случае перехода острова под контроль Пекина, КНР будет получит самые передовые предприятия по разработке полупроводников и микрочипов. Таким образом, главный соперник Соединённых Штатов сможет при необходимости перекрыть поставки высокотехнологичных продуктов американским компаниям. Именно по этой причине США стимулируют ту же TSMC перенести своё производство на территорию страны.