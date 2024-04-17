По словам К. Хейдари, теперь Израиль знает, что оружие Ирана способно преодолеть его защиту

Иранский генерал К. Хейдари оценил операцию "Истинное обещание", которая проводилась против Израиля. По мнению высокопоставленного иранского военного, который является командующим сухопутными войсками страны, ответ Ирана показал, что противовоздушная оборона в Израиле уязвима.

реклама

"Мы показали, что любые враждебные действия против Ирана не останутся безнаказанными", - заявил офицер.

Командующий сухопутными войсками в Иране считает, что операция против Израиля была проведена по просьбе иранского народа, который "не может смириться с несправедливостью и бесконечными нарушениями международного права".

"Наша операция показала, что защитные меры израильского правительства против нашего оружия слабее, чем мы думали. Они думали, что они непобедимы и что они могут контролировать все. Теперь они знают, что это неправда", - сказал Хейдари.

По словам иранского генерала, эпоха рейдов и несправедливости закончилась. Он добавил, что сухопутные войска Ирана получили современное вооружение, большая часть которого работает с использованием искусственного интеллекта.

Сегодня в Иране пройдут военные парады в честь празднования Дня Национальной армии. Стоит отметить, что Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Иордания и ряд других стран помогли своей авиацией и ПВО отразить нападение Ирана на Израиль.