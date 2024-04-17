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Zelikman
Иранский генерал: Наша операция показала уязвимость израильской системы ПВО
По словам К. Хейдари, теперь Израиль знает, что оружие Ирана способно преодолеть его защиту

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  Иранский генерал К. Хейдари оценил операцию "Истинное обещание", которая проводилась против Израиля. По мнению высокопоставленного иранского военного, который является командующим сухопутными войсками страны, ответ Ирана показал, что противовоздушная оборона в Израиле уязвима.

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  "Мы показали, что любые враждебные действия против Ирана не останутся безнаказанными", - заявил офицер.

  Командующий сухопутными войсками в Иране считает, что операция против Израиля была проведена по просьбе иранского народа, который "не может смириться с несправедливостью и бесконечными нарушениями международного права".

  "Наша операция показала, что защитные меры израильского правительства против нашего оружия слабее, чем мы думали. Они думали, что они непобедимы и что они могут контролировать все. Теперь они знают, что это неправда", - сказал Хейдари.

  По словам иранского генерала, эпоха рейдов и несправедливости закончилась. Он добавил, что сухопутные войска Ирана получили современное вооружение, большая часть которого работает с использованием искусственного интеллекта.

  Сегодня в Иране пройдут военные парады в честь празднования Дня Национальной армии. Стоит отметить, что Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Иордания и ряд других стран помогли своей авиацией и ПВО отразить нападение Ирана на Израиль.

#израиль #иран #ракеты #ближний восток #пво #оружия
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