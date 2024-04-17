Подразделения постепенно улучшают свои позиции вокруг самого Часов Яра, чтобы упростить взятие города

Наступление подразделений продолжается в районе Часов Яра. Сообщалось, что после освобождения Богдановки армия Российской Федерации подошла к посёлку Калиновка. Эта деревня расположена к северу от Часов Яра и примыкает к ключевой группе высокогорий, которые дают возможность контролировать несколько десятков квадратных километров территории. Разговор идет о территории так называемого Северного рудника.

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Калиновка, как и Часов Яр, расположена на обоих берегах канала Северский Донец-Донбасс. К югу от деревни находится относительно большой для данного района лесной массив, через который вчера прошли российские войска, взяв Вооруженные Силы Украины в полукольцо вокруг деревни, которая располагалась в восточной части Часова Яра. Разговор идет о той части города, которая носит название Канал.

Как сообщают военные корреспонденты, в текущей ситуации существует угроза того, что украинские формирования будут окружены в указанной части города. Киев пытается удержаться на высокогорье Северного Рудника всеми имеющимися силами, понимая, что их потеря в конечном итоге приведет к падению Часов Яра и, вероятно, к уничтожению гарнизона Вооруженных Сил Украины, который находится в этом городе.