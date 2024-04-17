Данное изделие предназначено для тестирования использования солнечной энергии на космических аппаратах

НАСА объявило, что готово запустить в космос новый солнечный парус ACS3. ACS3 - это солнечный парус нового поколения, предназначенный для тестирования использования солнечной энергии на космических аппаратах. Космический корабль стартует из Новой Зеландии на борту Electron Rocket Lab в апреле.

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ACS3 компактен, размером примерно с микроволновую печь, но у него есть четыре выдвижных кронштейна, которые удерживают четыре треугольных паруса, образующих ромбовидную конструкцию размером примерно с половину теннисного корта. Для открытия парусов требуется около 25 минут.

НАСА не раскрыло состав материалов, использованных для изготовления парусов, но известно, что компания NanoAvio разработала стрелы с использованием нового композитного материала из углеродного волокна и гибких полимеров. Эти стрелы прочнее и легче предыдущих. Состав парусов неизвестен, но предполагается, что они также являются улучшениями предыдущих конструкций.

"Семь метров выдвижных стрел можно сложить в форму, которая умещается в вашей руке. Мы надеемся, что новые технологии, протестированные на этом космическом корабле, вдохновят других использовать их способами, которые мы еще даже не рассматривали", - сказал Алан Роудс, ведущий системный инженер ACS3.





Основная цель НАСА в этой миссии - протестировать стрелы. Эти выдвижные стрелы похожи на корабельную мачту и должны быть способны выдерживать экстремальные условия. Как только ACS3 успешно протестирует стрелы и развернет парус, НАСА выполнит несколько орбитальных маневров, чтобы проверить функциональность паруса.

ACS3 будет поддерживать солнечно-синхронную орбиту на высоте около 1000 километров. НАСА утверждает, что космический аппарат будет виден с Земли, если условия освещения будут "в самый раз". Это означает, что когда вы смотрите на него с идеального места, солнечный свет, отражающийся от паруса, должен быть таким же ярким, как Сириус, самая яркая звезда в созвездии Большого Пса.