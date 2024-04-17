Также на Западе озадачены правом вето у Российской Федерации в Совете безопасности ООН.

Посол США при ООН заявил, что продажа оружия из России в КНДР нарушает западные санкции, и что Вашингтон будет искать способы контролировать соблюдение после того, как Россия наложила вето на меру поддержки работы группы мониторинга.

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Линда Томас-Гринфилд во время визита в Сеул в среду заявила, что США будут работать с такими партнерами, как Южная Корея и Япония, над разработкой альтернатив и методов расширения роли группы мониторинга, которая следит за программой создания ядерного оружия КНДР в течение 15 лет после того, как Россия наложила вето на эту меру в прошлом месяце.

Томас-Гринфилд не предоставила конкретных подробностей, но она обвинила Россию и КНДР в нарушении глобальных санкций.

"Россия уже нарушает режим санкций. Они покупают оружие вопреки резолюциям Совета Безопасности", - сказала она. Она добавила, что США обеспокоены ролью Ирана в поставках оружия России.

США, Южная Корея, Япония и другие страны обвинили КНДР в поставках большого количества оружия, включая баллистические ракеты, артиллерийские снаряды и другие военные технологии, для поддержки Специальной Военной Операции на Украине.

В то время как КНДР и Россия отрицают какие-либо поставки оружия, спутниковые снимки показывают, что якобы в последние месяцы грузовые суда курсировали между северокорейским портом Нампо, недалеко от российской границы, и такими портами, как российский порт Дунай и бывший советский порт для подводных лодок, расположенный примерно в 180 километрах от них. Белый дом заявил, что отслеживал некоторые из этих поставок, когда они проезжали через Россию поездом для хранения на складах недалеко от Украины.

Посол США при ООН недоволен, что любые действия, предпринятые ООН, столкнутся с противодействием со стороны России и Китая, двух крупнейших сторонников КНДР, которые имеют право вето в Совете Безопасности.