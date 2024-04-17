Российские войска продвинулись примерно на 5 километров за 2-3 дня на Донецком участке.

Российская армия добивается прогресса на нескольких направления линии соприкосновения. Это включает в себя район Семеновки, Очеретинский транспортный узел, район Красногоровки и район Часов Яр. Развитие событий таково, что одновременно на двух участках возрастает вероятность окружения группировок украинских войск.

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Одним из таких направлений является район Невельский-Нетайлово-Уманский, где российские войска продвинулись примерно на 5 километров всего за 2-3 дня, частично зайдя в тыл оставшимся украинским силам в окрестностях освобожденного ВС РФ села Первое Мая.

Еще одним таким направлением является микрорайон Часов Яр. Он расположен по другую сторону канала, отделяющего город от канала Днепр-Донбасс. Российские войска уже обошли украинскую оборону по эту сторону канала.

Важно отметить, что в первом случае украинские силы имели возможность отступить к Карловскому водохранилищу и реке Волчья, но после разрушения дамбы и затопления позиций украинских военных на этом направлении, возможность отступления становится сомнительной.

Во втором случае канал служит естественным барьером для отступления украинских войск в центральную часть Часов Яра. И российские войска используют этот фактор.