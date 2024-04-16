Из-за проблем на рынке электрокаров и повышенной конкуренции, компания вынуждена сократить 10% работников





Tesla, известная компания-гигант, присоединилась к редкому списку предприятий, объявив о крупных сокращениях своего персонала. Производитель электрокаров сокращает более 10% своих сотрудников по всему миру, что приведет к увольнению по меньшей мере 14 000 человек. Илон Маск, глава Tesla, подробно разъяснил свои действия во внутреннем сообщении для сотрудников, рассылаемом в выходные. Компания пересматривает свою деятельность в целях оптимизации затрат и повышения производительности.

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Согласно изданию Electrek, увольнения начались до того, как Маск объявил об этом официально. Внутренние источники утверждают, что решение о сокращениях было принято в связи с неудовлетворительными финансовыми результатами и проблемами производства на заводах компании. Впрочем, цены акций Tesla упали в результате этой новости, что свидетельствует о недовольстве инвесторов.

Электромобильная индустрия в настоящий момент сталкивается с трудностями, и Tesla не исключение. Высокие цены на электромобили и проблемы с поддержкой послепродажного обслуживания делают электрокары менее привлекательными для потребителей. Конкуренция на рынке электромобилей становится все более жесткой, особенно со стороны китайских производителей.

Цены акций компании резко упали в этом году. Падение на рынке связано с финансовыми неурядицами и проблемами в производстве, что вызывает беспокойство у инвесторов. Тем не менее, компания пытается привлечь больше клиентов, предлагая бесплатную пробную версию технологии беспилотного вождения для своих автомобилей.

Особенно серьёзное влияние на бизнес компании оказали китайские конкуренты, которые сумели завоевать долю самого крупного рынка - Китая. Такие крупные производители, как например BYD, сумели добиться успеха в данной индустрии.