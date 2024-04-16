По мнению американских чиновников, за счет развития компании США получат свыше 21 500 рабочих мест в стране

Министерство торговли объявило последнего бенефициара Закона о чипах. Как и ожидалось, администрация Байдена выделила средства Samsung, которая получит гранты в размере до 6,4 миллиарда долларов на расширение производства чипов в центральном Техасе.

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Согласно заявлению президента Байдена, между Samsung и Министерством торговли была достигнута предварительная договоренность о переносе производства, исследований и разработок Samsung в области передовых полупроводниковых технологий в Техас. Это приведет к инвестициям Samsung в размере 40 миллиардов долларов, которые укрепят роль Техаса в передовой полупроводниковой промышленности и создадут не менее 21 500 рабочих мест. Кроме того, 40 миллионов долларов будут выделены на обучение и развитие местной рабочей силы.

"Возвращение передового производства полупроводников в Америку - это новая глава в нашей полупроводниковой промышленности", - сказала советник Национального экономического совета Лаэль Брейнард.

Это объявление подтверждает предыдущие сообщения о том, что Samsung была следующей в очереди на получение грантов и займов на миллиард долларов, предусмотренных Законом о чипах. Министр торговли Джина Раймондо объявила, что средства Samsung на чипы помогут поддержать две новые фабрики по производству чипов, исследовательский центр и упаковочный цех для 2,5-D упаковки на новой площадке в Тейлоре, штат Техас. По словам высокопоставленного чиновника из Соединенных Штатов, первый завод начнет производить 2-нм чипы в 2026 году. Второй завод также будет производить чипы на основе 2-нм и 4-нм технологических процессов.

Средства также позволят компании увеличить свои мощности по производству полупроводников в Остине, штат Техас, которое находится примерно в 20 милях от новой площадки.

Ранее в этом месяце Министерство торговли объявило о предварительном соглашении с TSMC о предоставлении грантов на сумму до 6,6 миллиарда долларов и займов на сумму до 5 миллиардов долларов, которые TSMC использует для строительства третьего завода в Аризоне. TSMC также производит 2-нм чипы на своем заводе в Аризоне, но они не будут запущены в производство до 2028 года.

В отличие от Samsung, TSMC не планирует переносить свои передовые возможности упаковки в Соединенные Штаты.