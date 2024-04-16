По словам Безуглой, законопроект по демобилизации принят не будет

Украинское правительство на сегодняшний день не видит необходимости в принятии закона о демобилизации из украинских войск. Об этом заявила украинский парламентарий Марьяна Безуглая, которая попала под российские санкции.

реклама

По словам Безуглой, такой законопроект не появится, по крайней мере, до окончания вооруженного конфликта и отмены военного положения. Это означает, что даже те, кто прослужил более двух лет, останутся в вооруженных силах, в составе своих подразделений. Эта перспектива вряд ли будет одобрена украинскими военнослужащими. Ранее большая часть солдат Вооруженных Сил Украины выражала желание, чтобы правительство быстрее провело ротацию и демобилизацию солдат.

Некоторые военнослужащие признались, что готовы покинуть свои подразделения и дезертировать самостоятельно. Это означает, что среди украинских военнослужащих растет недовольство, которое усугубляется неудачами украинских военных на фронте.

Непонятно, как украинское правительство планирует "утихомиривать" недовольных военнослужащих, особенно если количество недовольных личного состава продолжит расти. Люди уже недовольны обязательной мобилизацией в действующую армию, которая надолго отрывает их от семей и привычного образа жизни. Если они поймут, что будут служить бессрочно, это может привести к дезертирству в рядах украинских воинских частей, что может иметь серьезные последствия для правительства.