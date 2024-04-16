Администрация Зеленского опасается, что таким образом украинский пакет будет заморожен надолго

Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки готовится к голосованию по четырем новым законопроектам, которые предусматривают финансовую помощь союзникам Соединенных Штатов. Каждый законопроект будет проголосован отдельно: один процесс за Израиль, другой за Тайвань и третий за Украину. Есть также четвертый законопроект, который включает дополнительные предложения, такие как помощь Украине, конфискация российских активов, санкции против Ирана и запрет TikTok в Соединенных Штатах.

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Сенат уже принял законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, на котором настаивали Белый дом и Киев. Однако, Палата представителей отклонила этот законопроект, а это означает, что новые законопроекты должны проходить все необходимые этапы для утверждения.

Инициатива администрации Джонсона по разделению голосов уже была названа некоторыми в Киеве "неудачной" и "рискованной" для Украины. Существует риск блокировки на любом этапе процесса, и процесс принятия решения также затягивается на неопределенный срок. Администрация Зеленского боится, что США в срочном порядке примут помощь Израилю, а украинский пакет будет вовсе отменён. Офис Президента Украины рассчитывал, что за счет войны на Ближнем Востоке Конгресс примет общий пакет и Киеву повезёт, но разделение инициатив плохой знак для Зеленского.

Также неясно, что содержит новый законопроект, и есть опасения, что республиканцы могут включить в него требования, невыгодные Байдену, что может привести к наложению вето со стороны демократов. По имеющейся информации, все четыре законопроекта будут рассмотрены к концу этой недели.