По словам одного из американских ремонтников, за последние месяцы мастерская получила свыше 200 заказов на ремонт RTX 4090 с подобной проблемой

Ремонтная мастерская Northridge Fix в США сообщила, что за последний месяц отремонтировала более 200 графических процессоров. Это значительный рост по сравнению со 100 графическими процессорами, отремонтированными в предыдущем месяце, как сообщает канал YouTube.

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Northridge Fix ежедневно получает 4090 графических процессоров с расплавленными разъемами. На видео показана коробка, заполненная десятками разъемов, что позволяет оценить масштаб проблемы.

О проблеме с расплавленными разъемами на графических процессорах пользователи сообщают уже более года. Nvidia признала около 50 случаев по всему миру и обвинила пользователей в ошибке, в то время как другие, включая консорциум PCIe, заподозрили ошибку в дизайне. Несмотря на то, что Nvidia выпустила графические процессоры с более безопасными разъемами летом 2023 года, проблема остается распространенной. CableMod, компания, производящая адаптеры, инициировала добровольный отзыв своих 90-градусных и 180-градусных адаптеров V1.0 и V1.1 12VHPWR. Это стало обязательным отзывом в феврале после вмешательства Комиссии по безопасности потребительских товаров.

Многие адаптеры, отремонтированные Northridge, были от CableMod, но это также относилось и к другим производителям. Отвечая на вопрос об отозванных адаптерах, канал сказал, что CableMod создал хороший продукт на плохой основе и стал мишенью критики, предполагая, что проблема кроется в Nvidia - позиция, которой канал придерживался с самого начала выпуска.





Несколько компаний предложили инновационные решения проблемы. Например, Seasonic предлагает решение для кабелей с использованием гибкого наконечника. Компания MSI представила разъемы с цветовой маркировкой, которая четко указывает, когда они подключены не полностью. Компания Gigabyte использовала другой подход, разработав графический процессор с "вырезом", обеспечивающим дополнительное пространство для кабелей.

У Asus есть идея создавать графические процессоры вообще без кабелей питания. В январе 2023 года компания представила RTX 4070Ti и 4090, которые получают питание через новый разъем материнской платы, что снижает риск переполнения и потенциально устраняет угрозу безопасности.