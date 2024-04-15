Данная техника позволит войскам проходить через заминированные поля в зоне проведения Специальной Военной Операции

Как сообщают российские военные Telegram-каналы, Вооруженные силы Российской Федерации уже получают новые боевые машины разминирования БМР-3МА "Вепрь". Новейшие катковые минные тралы ТМТ-С позволяют нам успешно справляться с разминированием различных типов мин, что придает нашим войскам значительное преимущество на поле боя.

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Появление таких машин на линии боевого соприкосновения позволит ускорить продвижение российских подразделений и сократить время разведки и обезвреживания минных полей, что способствует более эффективному выполнению задач России на наступательном фронте.

Ранее западные и украинские разведывательные управления сообщали, что Вооруженные Силы России готовят крупное наступление на одном из участков линия боевого соприкосновения в конце весны или начале лета. Вероятно, именно к началу данной наступательной операции войска и снабжаются данными боевыми машинами разминирования. На Западе считают, что от результатов данного наступления может зависеть дальнейший план действий Североатлантического Альянса по Украине.

Важно отметить, что использование подобного вооружения украинской армией создает определенные сложности для российской армии, но благодаря новым технологиям и технике, войска успешно справляются с любыми вызовами на пути к триумфу.