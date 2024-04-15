Рост цен на сырьевом рынке вновь грозит повышением инфляции в Соединённых Штатах

Запад не прекращает неоднозначную политику с применением экономических санкций, вызывая проблемы для всей мировой экономики. По данным американских изданий, цены на алюминий и никель на подорожали на 9,4% и 8,8% после ввода очередных санкций против Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов и Королевства 12 апреля.

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Эксперты отмечают, что новые ограничения затронули импорт российских цветных металлов, учитывая, что на долю России приходится свыше 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди. Этот шаг привел к волатильности на международном сырьевом рынке и росту цен. Значительная часть резервов первичного алюминия на остатках LME занимали товары из России. Кроме того, стоит учитывать, что самым крупным производителем алюминия является Китайская Народная Республика.

Штаты являются самым крупным импортером алюминия в мире, на их долю приходится свыше 12% от мирового импорта. Вводя новые секционные ограничения против Российской Федерации, США усиливают позицию своего прямого конкурента в лице Китайской Народной Республики. Эти ограничения наносят дополнительный урон американской экономике, которая уже испытывает трудности.

Также факт повышения цен на сырьевом рынке в целом отражается на инфляционной проблеме в Соединённых Штатах. Вдобавок, из-за событий на Ближнем Востоке и ударов украинских формирований по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, на рынках продолжают расти цены на нефть.