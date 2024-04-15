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Европейский союз (ЕС) планирует начать расследование закупок медицинского оборудования Китаем, которое направлено на устранение опасений по поводу того, что политика Пекина несправедливо благоприятствует отечественным поставщикам.
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О расследовании может быть объявлено в середине апреля, что это приведёт к ограничению доступа Китая к своим тендерам. Это было бы первым шагом на пути к реализации закона ЕС о международных инструментах закупок (IPI) от 2022 года, который направлен на содействие взаимности в доступе к рынкам государственных закупок. Первоначальная цель расследования - вступить в диалог с Китаем для обеспечения прозрачности и справедливости на рынках обеих сторон. Этот шаг может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Китаем, поскольку блок уже начал расследование китайских субсидий на электромобили в прошлом году, что может привести к введению новых тарифов к июлю.
Расследование проводится на фоне скептицизма по поводу использования Китаем масштабной государственной поддержки важнейших отраслей промышленности и более широкой стратегии по усилению экспортного контроля ЕС и пересмотру инвестиций. Усилия китайского правительства по продвижению использования отечественного медицинского оборудования в больницах можно проследить до решения государственного совета в 2015 году. В последние годы провинции, включая Аньхой, приняли дополнительные меры, чтобы помочь китайским фирмам увеличить свои шансы на поставку медицинского оборудования в больницы. Эти действия являются частью более широкого плана под названием "Сделано в Китае 2025", направленного на стимулирование отечественной промышленности в ключевых секторах к 2025 году.
В последние годы Китай уделяет больше внимания местным и национальным закупкам медицинских технологий, поскольку были введены более строгие требования к отечественной продукции во многих категориях. Доступ ЕС к китайскому рынку закупок долгое время был источником разочарования, и этот вопрос поднимался лидерами ЕС, такими как Урсула фон дер Ляйен и Валдис Домбровскис, во время их визитов в Китай в прошлом году.