В Евросоюзе считают, что Пекин стимулирует государственные учреждения закупать отечественное оборудование, устраняя тем самым справедливую конкуренцию

Европейский союз (ЕС) планирует начать расследование закупок медицинского оборудования Китаем, которое направлено на устранение опасений по поводу того, что политика Пекина несправедливо благоприятствует отечественным поставщикам.

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О расследовании может быть объявлено в середине апреля, что это приведёт к ограничению доступа Китая к своим тендерам. Это было бы первым шагом на пути к реализации закона ЕС о международных инструментах закупок (IPI) от 2022 года, который направлен на содействие взаимности в доступе к рынкам государственных закупок. Первоначальная цель расследования - вступить в диалог с Китаем для обеспечения прозрачности и справедливости на рынках обеих сторон. Этот шаг может усилить напряженность в отношениях между ЕС и Китаем, поскольку блок уже начал расследование китайских субсидий на электромобили в прошлом году, что может привести к введению новых тарифов к июлю.

Расследование проводится на фоне скептицизма по поводу использования Китаем масштабной государственной поддержки важнейших отраслей промышленности и более широкой стратегии по усилению экспортного контроля ЕС и пересмотру инвестиций. Усилия китайского правительства по продвижению использования отечественного медицинского оборудования в больницах можно проследить до решения государственного совета в 2015 году. В последние годы провинции, включая Аньхой, приняли дополнительные меры, чтобы помочь китайским фирмам увеличить свои шансы на поставку медицинского оборудования в больницы. Эти действия являются частью более широкого плана под названием "Сделано в Китае 2025", направленного на стимулирование отечественной промышленности в ключевых секторах к 2025 году.

В последние годы Китай уделяет больше внимания местным и национальным закупкам медицинских технологий, поскольку были введены более строгие требования к отечественной продукции во многих категориях. Доступ ЕС к китайскому рынку закупок долгое время был источником разочарования, и этот вопрос поднимался лидерами ЕС, такими как Урсула фон дер Ляйен и Валдис Домбровскис, во время их визитов в Китай в прошлом году.