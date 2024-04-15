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Zelikman
Польское агентство вооружений накануне раскрыло информацию о своих закупках оружия
По имеющимся данным, 123 самоходных орудия "Рак" и более 200 бронетранспортеров "Росомак" в скором времени будут поставлены в войска

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  Польское агентство вооружений накануне раскрыло подробности своих закупок оружия. В ведомстве рассказали о заказах на 123 самоходных орудия "Рак" и более 200 бронетранспортеров "Росомак". 

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  Приобретенные машины оснащены передовой польской беспилотной башней и противотанковыми ракетами Spike LR. Комментаторы быстро отметили, что количество оборудования, которое, вероятно, было предоставлено соседом, может быть не совсем точным. Интересно, что американские источники также упомянули количество в 200 единиц, хотя официальная польская сторона задекларировала только половину этого количества.

  Это еще одно подтверждение того, что значительная часть оборудования передается без официального объявления и держится в секрете. Остается неясным, сколько самоходных орудий Rak было уже передано из состава польской армии. Официально польская сторона заявила о 8 таких единицах, но большой заказ на новые орудия предполагает, что это число может быть значительно выше.

  Несколько недель назад польские СМИ опубликовали фотографии, сделанные протестующими фермерами, на которых видно, как разобранные истребители МиГ-29 перевозились через границу на военных прицепах. На тот момент польская сторона не раскрыла никакой информации о недавно переданных самолетах.

#техника #армия #оружие #польша #бронетранспортер
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