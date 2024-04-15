Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские подразделения закрепились на территории сельскохозяйственного кооператива Заря
Украинские руководство начинает отправлять всё больше резервов к Очеретино, чтобы не допустить прорыва оборонительной линии на данном участке

реклама

  В результате решительных действий российские войска вошли на территорию сельскохозяйственного кооператива "Заря" в окрестностях Новобахмутовки и Очеретино.

реклама

  Российские военные, расширяя свой контроль к северу от Бердичева, установили новые позиции всего в 1200 метрах от упомянутой Новобахмутовки. Контроль позиций в восточной части сельскохозяйственного кооператива "Заря" позволяет силам РФ взять под контроль позиции украинских военных как в Новобахмутовке, так и в Очеретино. В то же время занятие восточной части сельскохозяйственного кооператива "Заря" позволяет российским подразделениям физически держать под контролем ключевой Очеретинский железнодорожный узел. Этот узел соединяет несколько линий, в том числе линию на Горловку.

  В сложившейся обстановке украинские формирования, понеся потери, отступили к Новобахмутовке и западной части сельскохозяйственного кооператива "Заря". Украинское военное командование пытается подвести резервные формирования к Очеретино, но российские войска не оставляют это без внимания. Наносятся авиационные и артиллерийские удары, приводящие к потерям в резервных формированиях украинских военных, которые не успели вступить в бой. 

  Ранее уже такое наблюдалось в боях за Авдеевку, когда Сырский отправлял новые подразделения на укрепление обороны города, но те зачастую не могли достичь пункта назначения и оказывались рассеяны по дороге в населённый пункт.

#сво #всу #армия #авиация #бои #артиллерия #наступление
+
Написать комментарий (0)
Украинское командование начало расформировывать 67-ую ОМБР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят первый за последние десятилетия станкостроительный завод
30
Украинские ресурсы сообщают о взятии российской армией Богдановки
6
В России достроят автодорогу к тихоокеанским портам, которую строили 15 лет
2
Эксперт Криволап назвал три достоинства ракеты Х-69, поразившей Трипольскую ТЭС
1
«Хезболла» провела массированный обстрел Израиля ракетами РСЗО
+
Чем Radeon RX 7900 XTX лучше GeForce RTX 4090, и почему нормальному геймеру не нужен флагман NVIDIA
78
Иран запустил сверхзвуковые ракеты в направлении Израиля
+
Солнечные модули на крышах могут полностью обеспечить мировые потребности в электроэнергии
5
Нидерланды временно закрывают посольство в Иране из-за напряженности в регионе
1
Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
7
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
+
Российская многоразовая ракета-носитель Амур-СПГ будет готова к старту в 2030 году
1
Новая гиперзвуковая ракета Mako будет запускаться с самолета F-35
5
Google Фото с ИИ теперь доступно всем устройствам на Android
1
НАСА показывает фото космического корабля, который доставит людей к Луне
3
Шольц назвал условия для возобновления переговоров с Путиным
7
Телефоны OnePlus и Oppo скоро оснастят ИИ
+
Власти США запретят гражданам пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
1
Эксперты: Халвинг биткоина 2024 года будет отличаться от предыдущих
1
Западные страны отказываются отправлять на Украину свои системы ЗРК Patriot
2

Популярные статьи

Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
131
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
79
Краткий обзор трех посредственных фильмов ужасов, вышедших в 2023 году
2
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
76
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
133
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
18
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
Как спастись от летней жары — обзор способов
4
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
1

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
05:25
На твоих ссд при их заполнении свыше 30% скорость падает ниже жесткого диска, он переходит в многобитный режим, на некоторых ссд так вообще скорость как на медленной флешке, так как экономят, чтобы бо...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Егор Куликов
05:06
4К на средних, смотрится хуже, чем FHD на максималках)) Рассмешнил))
Почему геймеры всё ещё используют мониторы 1080р, и стоит ли покупать видеокарту за 70 000р
Денис Кузнецов
05:05
У меня в системе три по 2тб fury renegade. Лет пять как отказался от HDD. Статья пустышка типа облизывания видеокарт.
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Eugene Koiner
04:57
всегда интересно что за библиотека видео такая у людей из сериалов и домашнего видео? В эпоху стримингов и облаков то. И почему террабайта СЛИШКОМ мало если AAA весят в среднем 100гб и кроме них ещё к...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
:-) ПеРеЦ
04:48
Ну..да..Ну..да... Ни чего не дорожает... И доллар наверно по 20₽ ))) Были такие ...которые не верили что по 100₽ будет доллар ! Рубль давно на пол шестого... а Китайцы уже давно не дураки .. и если не...
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Вячеслав Нилов
04:46
Вин 10 или 20, какая разница, лишь бы была доступна🤷‍♂️
В связи со скорым прекращением поддержки Windows 10, пользователям предлагают перейти на Windows 11
Миша Самарин
04:41
Ну да, техника то только в днс есть.. 1-1,5 тысячи за тб это норма для винчестера, а найти ссд на тераюайт за 5к это уже как выигрыш в лотерею, так что для ограниченного бюджета с целью хранить данные...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
УдалЁн
04:40
Вы как будто вчера родились. На момент релиза, ВСЕ консоли были в дефиците. АМД наклепали огромное количество брака и эта отбраковка и поехала в облегчённую версию коробки. П.с. что майки что сони - ...
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
УдалЁн
04:29
На полноразмерные клавиатуры со всеми клавишами вам не хватило тоже.
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
УдалЁн
04:26
Список побольше. Обсер: Windows, Intel, NVIDIA Нализыванье: Эпл, АМД, Sony.
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем