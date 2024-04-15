Украинские руководство начинает отправлять всё больше резервов к Очеретино, чтобы не допустить прорыва оборонительной линии на данном участке

В результате решительных действий российские войска вошли на территорию сельскохозяйственного кооператива "Заря" в окрестностях Новобахмутовки и Очеретино.

реклама

Российские военные, расширяя свой контроль к северу от Бердичева, установили новые позиции всего в 1200 метрах от упомянутой Новобахмутовки. Контроль позиций в восточной части сельскохозяйственного кооператива "Заря" позволяет силам РФ взять под контроль позиции украинских военных как в Новобахмутовке, так и в Очеретино. В то же время занятие восточной части сельскохозяйственного кооператива "Заря" позволяет российским подразделениям физически держать под контролем ключевой Очеретинский железнодорожный узел. Этот узел соединяет несколько линий, в том числе линию на Горловку.

В сложившейся обстановке украинские формирования, понеся потери, отступили к Новобахмутовке и западной части сельскохозяйственного кооператива "Заря". Украинское военное командование пытается подвести резервные формирования к Очеретино, но российские войска не оставляют это без внимания. Наносятся авиационные и артиллерийские удары, приводящие к потерям в резервных формированиях украинских военных, которые не успели вступить в бой.

Ранее уже такое наблюдалось в боях за Авдеевку, когда Сырский отправлял новые подразделения на укрепление обороны города, но те зачастую не могли достичь пункта назначения и оказывались рассеяны по дороге в населённый пункт.