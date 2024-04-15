Устройство может полностью разобрать на запчасти HDD-накопитель в течение двух минут

Компания Garner, специализирующаяся на удалении данных, представила Diskmantler - продукт размером 24 x 15 x 45 дюймов, предназначенный для разборки выведенных из эксплуатации жестких дисков и отделения ценных внутренних компонентов, таких как редкоземельные металлы, от корпуса. Это достигается путем энергичного встряхивания устройства в процессе, включающем удары, гармонические колебания и вибрацию, которые длятся от 60 до 90 секунд.

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По словам Garner, для отделения гринборда от жесткого диска в сборе требуется всего восемь секунд. Время разборки можно регулировать от восьми секунд до 120 секунд, в зависимости от желаемого уровня разделения компонентов, с помощью циферблата, расположенного на передней панели устройства. Сам процесс разборки кажется простым. Вы вставляете жесткий диск в гнездо для носителя вручную или с помощью системы конвейерной ленты изделия. Затем внутренняя автоматизированная система переносит жесткий диск в камеру для разборки. После завершения работы компоненты, пригодные для вторичной переработки, вылетают через выходное отверстие.

Цель состоит в том, чтобы сократить количество электронных отходов за счет сохранения этих компонентов для вторичной переработки и обеспечить более экологичную, не говоря уже о более безопасной, альтернативу традиционным методам измельчения и плавления. В то время как жесткие диски работают при температуре 55 градусов Цельсия, для их расплавления требуется значительно более высокая температура - 670 градусов Цельсия или выше.