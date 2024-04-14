Сообщается, что под ударом оказалась немецкая система ПВО, координаты которой были переданы беспилотным летательным аппаратом российской разведки

Украинские военные лишились еще одного комплекса противовоздушной обороны немецкого производства Iris-T. Систему ПВО атаковали, опираясь на координаты, переданные беспилотным летательным аппаратом российской разведки. Детали инцидента остаются неизвестными, за исключением факта использования ракетного вооружения, как указывается в официальном заявлении Министерства обороны.

реклама

Военные информируют об успешном уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса Iris-T Федеральной Республики Германия и склада боеприпасов. На главных направлениях боевых действий ситуация остается стабильной, за исключением формирования отдельной военной группировки "Север", задача которой - охранять северные границы России. На Белгородском участке войска данной группировки нанесли удары по позициям украинских формирований в районах Терновая, Гатище и Радянское, ликвидировав до 60 человек, четыре автомобиля, самоходку М109 Paladin и станцию РЭБ "Нота".

Отмечается прогресс на Купянском и Донецком участке. В районах Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка наблюдается продвижение. На Авдеевском направлении российские войска продвинулись в районе Новокалиново. На Южно-Донецком направлении продолжаются бои в районах Чаривное и Урожайное. На Херсонском участке сражения ведутся в районе Работино, где нанесено поражение ВСУ.

Сводные потери ВСУ за последние сутки: ликвидированы и ранены 1165 человек, уничтожено шесть танков, четыре бронемашины, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера и 30 единиц автотранспорта. По артиллерии потери включают одну гаубицу М777, три Д-30, две САУ "Гвоздика", САУ Krab, а также станции РЭБ "Нота" и "Анклав".