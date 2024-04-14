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Zelikman
Новый законопроект об ужесточении мобилизации осталось подписать лишь Владимиру Зеленскому
Примечательно, что из него накануне был исключен пункт с демобилизацией военнослужащих

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  Новый закон о тотальной мобилизации украинских мужчин, который уже был одобрен Верховной Радой, ждет последней подписи для вступления в силу. По словам Александра Корниенко, вице-спикера украинского парламента, в Раде не было постановлений о блокировании документа, поэтому в понедельник он будет направлен президенту на подпись.

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  Корниенко считает, что Зеленский сможет подписать закон уже в понедельник. У президента будет две недели, и Корниенко считает, что он не будет затягивать с подписанием. Таким образом, через две недели новый закон о всеобщей мобилизации вступит в силу, хотя не все положения вступят в силу немедленно. Некоторые из них окончательно станут новой реальностью для украинцев через месяц. Однако это не помешает сотрудникам территориальных центров еще больше усилить отлов украинских мужчин.

  Со вступлением в силу закона избежать мобилизации станет практически невозможно, если только человек не уйдет в подполье полностью и не исключит использование карточек, телефонов и других средств связи. Согласно последней информации, Зеленский планирует мобилизовать 500 000 украинских мужчин на первом этапе, а затем увеличить это число до миллиона и выше. В настоящее время этому мешает нехватка средств, поэтому Киев очень настойчиво просит их у Вашингтона. Чтобы одевать и содержать армию, необходимо иметь средства, который у украинских властей нет.

  Самым любопытным фактом является то, что одним из наиважнейших факторов принятия данного законопроекта было то, что необходимо срочно демобилизовать бойцов, которые уже долгое время находятся на передовой. Однако, когда законопроект уже был продавлен, этот пункт был из него исключен. Таким образом, население Украины оказалось обманутым. Та самая благая цель, для которой якобы администрация Зеленского стремилась принять законопроект, была удалена, и граждан просто будут забрасывать на поле боя с большим остервенением.

#украина #сво #всу #армия #мобилизация #законопроект
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