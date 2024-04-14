Подразделения ВСУ активно выстраивают оборонительные позиции и блокируют улицы города

На линии боевого столкновения украинских вооруженных сил наступила критическая ситуация: российские войска атакуют практически со всех направлений, вынуждая украинские формирования перестраиваться и создавать новую оборонительную линию, включающую города и посёлки.

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Украинская армия активно готовит Херсон к обороне, подготавливая улицы города и жилые кварталы для возможной атаки. Вооруженные Силы Украины буквально укрепляют свои позиции, блокируя улицы и создавая баррикады на самых важных направлениях, включая вероятные штурмовые действия со стороны реки.

"Киев строит укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов, блокпосты, баррикады на вторых-третьих от Днепра линиях улиц. Не везде в городе, но на некоторых ключевых направлениях. Учитывает возможность нашего штурма Херсона с реки. Также под оборону приспособлены позиции в многоквартирных домах", - заявил глава Херсонской области Владимира Сальдо.

Информация о строительстве укреплений уже давно известна российским военным и будет учтена при планировании наступательной операции по освобождению Херсона от украинских оккупантов. В настоящее время не прекращаются бои за острова на реке, при этом регулярно наносятся удары по позициям украинских вооруженных сил на правом берегу. Ведется активная артиллерийская подготовка и работа ударных беспилотных летательных аппаратов с обеих сторон конфликта.