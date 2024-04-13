Обстановка на Ближнем Востоке накаляется

Конфликт на Ближнем Востоке перешёл от взаимных угроз к реальным боевым действиям. Сообщается, что Исламская Республика Иран проводит массированную атаку по израильским объектам беспилотными летательными аппаратами "Shahed".

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Касательно количества ударных дронов информации разнятся, некоторые источники сообщают о десятках единиц БПЛА, а некоторые заявляют о сотнях "Шахедов" в небе. Известно, что Иран запустил уже вторую партию беспилотников, и есть вероятность, что она будет не последней.

Согласно поступающим данным, в отражении атаки участвуют и американские истребители, пытающиеся перехватить дроны до их прилёта на территорию Израиля. В свою очередь, в операции Ирана участвуют и исламистские движения из других регионов Ближнего Востока - Хезболла, Сопротивление Ирака и другие, средства поражения запускаются не только с территории Ирана.

Руководство Исламской Республики потребовало от всех соседей, закрыть воздушное пространство и не позволять американским и израильским силами использовать свои территории для нападения на Иран, иначе, те страны которые будут сотрудничать с Вашингтоном и Тель-Авивом ощутят на себе мощь иранского оружия.

Также в сети появляется информация, что некая хакерская группировка сумела взломать систему противовоздушной обороны Израиля и ослабить его обороноспособность. Пока что, данная информация не подтверждена официально.