Байден вернулся в Белый дом, чтобы обсудить со своей командой ситуацию на Ближнем Востоке

Американский лидер Джо Байден вернулся в Белый дом для того, чтобы обсудить со своей администрацией и командой нацбезопасности события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке.

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Белый дом объявил об этом решении в своем заявлении после сообщений о захвате подразделениями Ирана связанного с Израилем контейнеровоза возле Ормузского пролива и его направлении к иранским территориальным водам. Израиль готовится к ответу за ракетный удар по посольству Ирана в Сирии 1 апреля.

Байден подчеркнул, что ждёт ответных действий от Ирана "скорее раньше, чем позже", а также отметил, что Соединённые Штаты Америки будут защищать Израиль невзирая на все обстоятельства, связанные с боевыми действиями в Секторе Газа. По словам Байдена, в случае какой-либо военной операции со стороны Ирана, ему не удастся добиться успеха в своей кампании.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галлант выступили с заявлениями, подтверждая непоколебимую поддержку США обороны Израиля, призывая к полной поддержке в защите от нападений со стороны Ирана и его доверенных лиц.

Администрация Байдена осудила захват корабля и потребовала немедленного освобождения судна и его экипажа. Вашингтон выразил протест в социальных сетях через представителя Совета национальной безопасности при Белом доме.