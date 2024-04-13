Сообщается об уничтожении пунктов дислокации и складов с боеприпасами украинских формирований

Российские Воздушно-Космические Силы вновь отработали по военным объектам в приграничных районах Харьковской области. В рамках операции были нанесены авиаудары по объектам в Богодуховском районе, а также по селам Тишки, Циркуны, Борщевая и Липцы, находящимся неподалеку от областного центра. Ударом фугасной авиационной бомбы с УМПК был поражен очередной пункт дислокации подразделений ВСУ, обстреливающих Белгород.

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Группировка прикрытия государственной границы РФ ежедневно выявляет расположение временных пунктов дислокации и складов боеприпасов украинских формирований на Харьковском участке. В частности, по имеющимся данным, барражирующим боеприпасом "Ланцет" была поражена американская гаубица M109 Paladin в посёлке Липцы.

На Украине и в западных средствах массовой информации все чаще говорят о предполагаемом наступлении российских войск на Харьковском направлении. Например, информационное агентство Reuters называет обстановку для ВСУ в этом регионе "крайне тревожной".

Также поступила информация о начале уничтожения документации органов украинской оккупационной администрации, включая территориальных центров комплектации, в Харькове. Если эти данные подтвердятся, то это может свидетельствовать о возможном начале боев за Харьков в ближайшее время.