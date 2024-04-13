Однако, работает подобное дополнение только с версией 3.3.5а, последним патчем Wrath of the Lich King

Сообщество моддеров flat2vr недавно объявило о разработке нового VR-мода под названием WoVR для World of Warcraft, который уже доступен на GitHub. Работа над этим модом ведется участниками flat2vr под псевдонимами StreetRat и Marulu уже более десяти лет, и он добавляет недостающие функции VR как игрокам WoW, так и фанатам виртуальной реальности.

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Согласно информации от сообщества flat2vr, данный мод поддерживает различные иммерсивные возможности, включая направленный звук, синхронизированный рендеринг глаз, вид от первого и третьего лица, плавающий пользовательский интерфейс, управление движением и совместимость со многими существующими дополнениями.

WoVR для World of Warcraft отличается от других инструментов, предназначенных для VR, так как был специально создан для того, чтобы углубить опыт игроков WoW в виртуальной реальности. Важной особенностью мода является поддержка шести степеней свободы (6DoF), что позволяет пользователям совершать свободные движения и исследовать мир MMORPG от Blizzard.

В отличие от гарнитур с поддержкой трех степеней свободы, которые отслеживают только вращательные движения, WoVR позволяет отслеживать поступательные и вращательные движения, обеспечивая более реалистичный опыт виртуальной реальности. Кроме расширенного отслеживания движения, данный мод также поддерживает синхронизацию кадров 3D для более плавного VR-опыта за счет генерации одного VR-кадра для каждого кадра игрового движка.

Хотя WoVR представляет собой потенциальную новинку для ветеранов WoW и фанатов VR, следует отметить, что данный мод совместим только с версией 3.3.5а, последним патчем второго дополнения Wrath of the Lich King (WotLK). Поэтому для использования WoVR потребуется частный сервер, на котором используется WotLK, и он не будет совместим с классическими или современными версиями WoW от Blizzard.