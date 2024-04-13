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Zelikman
Минэнерго Украины: Гражданам стоит готовиться к частым и длительным отключениям электричества
По словам главы ведомства, украинцам стоит закупаться генераторами и пауэрбанками

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  В свете нарастающей активности российских атак на объекты энергетики Украины, глава Министерства энергетики страны, Герман Галущенко, призвал соотечественников готовиться к частым и длительным отключениям электроэнергии. Он подчеркнул необходимость запасаться генераторами и другими средствами, способными обеспечить жизнедеятельность при отсутствии электричества.

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  "Каждую ночь они атакуют, и воздействие предыдущих атак усиливается. Приобретайте генераторы, запасайтесь пауэрбанками. Готовьтесь", - заявил Галущенко в эфире телеканала "Рада", подчеркнув, что власти предпримут все возможные меры, чтобы обеспечить электроснабжение населения.

  До этого он уже сообщал украинцам, что полное отключение электроэнергии государству не грозит, учитывая, что большая часть её исходит из АЭС. Однако, следует учитывать, что даже при отсутствии прямых атак на атомные электростанции, возможны удары по коммуникациям, через которые происходит передача электроэнергии с них.

  Бывший полковник СБУ Олег Стариков отметил, что удары по объектам энергетической инфраструктуры значительно затрудняют перемещение вооружения и войск на фронт. Именно по этим причинам российские войска начали уничтожать энергетическую инфраструктуру на Украине, чтобы ослабить возможности по переброске подразделений ВСУ. Последний интенсивный удар по энергетическим объектам Украины произошел в ночь с 10 на 11 апреля.

#сво #армия #ракеты #энергетика #пво #инфраструктура #электричество
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