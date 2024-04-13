Специалисты из России займутся обучением местных вооруженных сил и силовых структур

По имеющимся данным, в африканскую республику Нигер прибыла сотня российских бойцов из специального подразделения "Африканский корпус". Вероятнее всего, среди них имеются опытные бойцы из частной военной компании "Вагнер", которые имеют обширный опыт в работе на континенте.

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Немногим ранее в компании объявляли срочный набор добровольцев на дальнее направление, имея ввиду Африканский континент. Стоит отметить, что Группа Вагнера и на сегодняшний день продолжает проводить боевые операции по уничтожению ячеек различных исламистских группировок, включая ИГИЛ и Аль-Каида (запрещены в РФ).

По словам представителей корпуса, подразделение займётся обучением местных вооруженных сил и поможет им повысить обороноспособность страны. Данный регион является не самым простым, учитывая что в прошлом году Нигер пережил государственный переворот, в результате которого был свергнут прозападный лидер Мохамед Базум.

Наиболее существенный ущерб от таких изменений в республике понесла Франция, которая ранее практически даром получала из этого региона различные ресурсы, но уже после смещения Мохамеда Базума была вынуждена вывести весь свой военный контингент из Нигера.

Хоть на международной арене большинство стран уже приняли случившееся как данность, есть большая вероятность, что некоторые страны начнут раскачивать обстановку внутри самой республики, чтобы попытаться вернуть к власти прозападные силы, и именно для поддержки действующего правительства Нигера и сохранения стабильности в регионе, туда был направлен российский "Африканский корпус".