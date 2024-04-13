По словам экспертов, внешне данная техника напоминает шведский лёгкий танк CV90105

На китайских платформах и в социальных медиа появилось изображение нового лёгкого танка, который находится в разработке военно-промышленным комплексом Китая. Судя по изображениям, данный танк представляет собой модернизированную версию боевой машины пехоты с гусеничным ходом VN20. Вооружение этого новшества включает 105-мм пушку с автоматической системой зарядки, что существенно увеличивает огневую мощь.

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Как сообщает агентство "Army Recognition", дизайн и техническая составляющая нового танка сильно напоминают западные аналоги, причём самым похожим из них является шведский лёгкий танк CV90105, разработанный компанией BAE Systems, который также вооружён 105-миллиметровым орудием и базируется на шасси CV90. По мнению журнала, Китай планирует не просто выпустить аналоги западной техники, но и превзойти их.

Невзирая на то, что на текущий момент не ясно, есть ли уже спрос на подобную технику со стороны покупателей, или производитель прогнозирует перспективные потребности рынка, расширяя возможности бронированной техники, данное нововведение представляет собой ещё один шаг в стремлении Китая к дальнейшей экспансии в военной сфере, что потенциально может изменить динамику рынка лёгкой бронетехники.

Рост спроса на лёгкую и всенаправленную бронированную технику на мировых рынках объясняется необходимостью быстрого развертывания и адаптации в различных боевых ситуациях. Эта тенденция проявляется прежде всего в увеличении спроса на лёгкие и средние танки, которые обладают эффективной огневой мощью при повышенной мобильности.

VN20, разработанный китайской государственной оборонной компанией NORINCO, был впервые представлен на авиасалоне в Чжухае в 2020 году и считается одним из наиболее хорошо защищённых и вооружённых гусеничных БМП в мире. Эта машина оснащена баллистической и противоминной защитой в соответствии с нормами STANAG 4569.