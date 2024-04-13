Главнокомандующий ВСУ назвал ключевые направления, где украинским формированиям приходится тяжелее всего

В последние дни Вооружённые Силы Российской Федерации значительно усилили свои наступательные действия на линии соприкосновения, признал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал-полковник Александр Сырский.

реклама

По словам украинского военачальника, интенсивность наступательных операций со стороны российской армии возросла после президентских выборов в РФ. Тем не менее, стоит отметить, что выборы прошли уже почти месяц назад, и украинские военные продолжают сталкиваться с неудачами с конца прошлого года, когда было отражено контрнаступление ВСУ.

Генерал Сырский выделил несколько наиболее тяжёлых направлений, где российские войска проводят наступление с особой интенсивностью. Это направления в районе Бахмута (Артёмовска) и Лимана, где российская армия действует при помощи штурмовых групп и бронетехники.

Теплая и сухая погода также способствует активизации российских военных операций, делая большую часть открытых участков местности доступными для танковых атак, подчеркнул главнокомандующий ВСУ. Кроме того, генерал Сырский заявил, что армия России вводит в бой новые формирования, усиленные бронированной техникой.

Эти заявления главнокомандующего значительно отличаются от ранее сделанных амбициозных заявлений украинских политических деятелей о нехватке техники, боеприпасов и солдат со стороны России, а также о её предполагаемом "провале". Теперь командование ВСУ вынуждено признать действительное положение дел на фронте.