Также бывший президент США считает, что в первую очередь Украине должна помогать Европа

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможной поддержке Украины, однако, в виде кредита, отмечая тем самым смягчение позиции Республиканской партии по этому вопросу.

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После встречи с Майком Джонсоном, спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, на первом официальном собрании, Трамп сообщил о рассмотрении вопроса о поддержке администрации Зеленского.

"Что касается законопроекта о помощи Украине, мы рассматриваем его прямо сейчас. Мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов", - подчеркнул Трамп.

Трамп также выразил мнение, что первоочередная ответственность за финансовую поддержку Украины лежит на Европе. Он призвал страны Европейского союза наращивать свои расходы, чтобы сравняться с США.

Ранее Трамп критиковал оказание военной и финансовой помощи Украине со стороны американской администрации, утверждая, что мог бы быстро завершить конфликт после своего избрания на второй срок. Однако, его позиция смягчилась, и он готов рассматривать возможность помощи в виде кредита. Вопрос лишь в том, каким образом Киев в дальнейшем должен будет выплатить свои задолженности, учитывая, что экономическое положение украинского государства и до Специальной Военной Операции было не в самом лучшем состоянии.