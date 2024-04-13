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Zelikman
Западные СМИ встревожены падением рейтинга Зеленского в обществе
Катастрофическое положение на поле боя, экономические и политические проблемы, а также ряд других факторов вызывают всё больше негатива к действующей власти

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  Согласно соцопросам, поддержка Зеленского ощутимо снизилась, что вызвало обеспокоенность на Западе. Они ассоциируют это падение с недовольством населения его официальными выступлениями и решениями.

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  По анализу социологической группы "Рейтинг", рейтинг Зеленского составляет 22%, что значительно ниже, чем 42% осенью прошлого года. Немецкое издание Der Tagesspiegel приводит другие данные: 80% поддержки в 2022 году и 60% на сегодняшний день. Журналисты отмечают, что ключевой причиной падения является отсутствие позитивных вестей и неисполнение предвыборной программы.

  Украинские надежды теперь связаны с помощью от Соединённых Штатов. однако, по сей день нет согласования в Вашингтоне. Зеленский отмечает, что без помощи конгресса добиться триумфа не представляется возможным, что добавляет пессимизма украинцам.

  Бывший представитель Украины в Соединённых Штатах Юрий Щербак также отметил пессимизм президента, заявив, что лучше бы ему помалкивать на эту тему.

  Невыполненные обещания, авторитаризм, коррупция и непопулярные кадровые решения также оказывают негативное воздействие на популярность Зеленского. Эксперт по делам Украины и России Стефан Майстер отмечает, что либо ключевые должности занимают люди с неоднозначной репутацией, либо посты распределяются среди людей, лояльных президенту, но без политического опыта.

  Зеленский теряет поддержку населения, невзирая на тотальный контроль средств массовой информации. Власть представляет свою точку зрения через телемарафон из новостей нескольких телеканалов, финансируемых из госбюджета.

  У "Рейтинга" самые негативные результаты для Зеленского. Это вызывает опасения, учитывая, что данная организация спонсируется USAID. Можно предположить, что западные страны готовятся к "сливу" Зеленского после окончания его срока президентства в мае 2024 года. Текущая администрация пытается получить новую поддержку со стороны западных союзников для поддержания своей эффективности и авторитетности.

#украина #сво #политика #зеленский #бои #рейтинг
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