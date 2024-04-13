Также отмечаются успехи подразделений в районе Часов Яра

Военные подразделения России успешно освободили населенный пункт Богдановка на Артёмовском участке линии соприкосновения. Утверждается эта информация несколькими украинскими источниками. Сообщается также, что российская армия продвигается в сторону города Часов Яр от Ивановского (Красного) и в настоящее время ведет штурм микрорайона "Канал". Согласно украинским средствам массовой информации, российские подразделения периодически заходят в данный микрорайон, где происходят ожесточенные боестолкновения.

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Эти успехи российской армии на Артёмовском участке признаны и украинскими источниками, что свидетельствует о невозможности скрыть реальное положение дел на линии соприкосновения. Часов Яр становится центральной целью российского наступления на данном участке, так как этот город имеет стратегическое значение и подвергается регулярным ударам Вооруженных Сил РФ. В дополнение, удары наносятся по соседней Константиновке с целью пресечения переброски резервных формирований ВСУ через этот город.





Как и на других направлениях, украинские войска в районе Часова Яра сталкиваются с серьезным дефицитом в личном составе и боеприпасах. Совсем недавно украинские военные жаловались западным СМИ на недостаточную подготовку оборонительной линии ВСУ в этом районе.