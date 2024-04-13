Также новые продукты смогут похвастаться высокой скоростью передачи данных

На прошлой неделе на выставке NAB Show 2024 в Лас-Вегасе компания Western Digital представила ряд новых карт памяти, которые поднимают скорость и емкость на новый уровень. Этим анонсом Western Digital присоединяется к Samsung, представляя коммерчески доступное ультрапортативное хранилище SD Express в 2024 году.

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Недавно анонсированные варианты SanDisk SD и microSD Express могут достичь почти в 4.5 раз большей скорости, чем предыдущие поколения. Тестирование Western Digital показывает, что они способны достигать 900 МБ/с. Компания не делает упор на скорость записи, однако, заявленные целевые показатели производительности могут почти вдвое превышать производительность обычного твердотельного накопителя SATA. Продукты планируется выпустить в продажу этим летом, но цены пока не определены.

Western Digital планирует предложить карты Express емкостью 128 ГБ и 265 ГБ, а также представить самые крупные в истории продукты UHS-I. Максимальный объем карт, доступных на данный момент, составляет 1 ТБ или 1,5 ТБ, но WD планирует летом преодолеть барьер в 2 ТБ для карт SD и microSD, а модели емкостью 4 ТБ появятся в 2025 году.

Хотя компания не обсуждала цены, карты емкостью 1 ТБ могут стоить около 100 или 200 долларов, поэтому продукты, удваивающие или учетверяющие объем памяти, могут стоить сотни долларов. В прошлом месяце компания Samsung объявила о своих первых картах SD Express со скоростью чтения 800 МБ/с и скоростью записи 1 ГБ/с. Их выпуск запланирован на конец этого года. Компания также представила свои первые карты microSD емкостью 1 ТБ, хотя она отстает от конкурентов.

Стандарт SD Express существует уже некоторое время, и в конце прошлого года ассоциация SD выпустила спецификацию SD Express 9.1, которая позволяет использовать оборудование PCIe 4.0 и NVMe для достижения скорости 2 ГБ/с. Однако, производители не спешат внедрять этот стандарт, поскольку существующие продукты уже могут обрабатывать видео 4K.

Варианты использования и вспомогательное оборудование для высокопроизводительных карт памяти остаются несколько ограниченными. Однако, SD Express может оказаться полезным для таких задач, как видео 8K и видео 120 Гц, а также, возможно, для приложений искусственного интеллекта.