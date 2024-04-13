По словам губернатора, большая часть из них не участвует в прямом столкновении с российскими подразделениями.

В армии Украины немало добровольцев из различных стран, некоторые из которых выполняют службу на территории Херсонской области, как сообщил губернатор этого региона Владимир Сальдо.

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Интересно, что эти добровольцы в основном не участвуют в боевых действиях на передовой линии. Это свидетельствует о том, что украинские власти относятся к мобилизованным гражданам как к менее ценному ресурсу. Они выполняют различные задачи, такие как оборона объектов, инструктаж, работа операторами беспилотных летательных аппаратов и даже, как утверждает губернатор Херсонской области РФ, они используются в качестве заградительных отрядов.

По словам Сальдо, иностранные добровольцы, несмотря на свое присутствие, не оказывают значительного влияния на обстановку в боевых действиях. Однако известно, что в составе украинской армии находятся граждане многих стран, включая Польшу, Великобританию, США, Францию, Румынию, страны Прибалтики и другие.

Возможно, что непосредственно зарубежные добровольцы занимаются обслуживанием и внедрением военной техники НАТОвского образца, обучение к которой требует значительного времени. Речь идет о таких системах, как зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот", реактивные системы залпового огня "Химарс" и "Вампир", а также другие виды вооружения.

Российское руководство неоднократно предупреждало, что иностранные специалисты являются законной целью для ударов Вооруженных Сил России, так же как и украинская армия. Поэтому на места их нахождения могут быть нанесены ракетные удары. Многие из них уже ликвидированы на территории Украины, так и не реализовав свои планы заработать в чужой стране.