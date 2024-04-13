Поступает всё больше жалоб на нестабильность в работе системы от обладателей процессоров Intel Raptor Lake и Raptor Lake Refresh

Свежие графические драйверы от Nvidia для видеокарт GeForce включают несколько интересных моментов, о которых компания также делится на своих официальных форумах. В драйверах GeForce Game Ready версии 552.12 в конце особое внимание уделяется двум проблемам, связанным с приложениями на базе Chromium, такими как веб-браузеры и Discord, а также проблемам, с которыми сталкиваются геймеры при использовании процессоров Intel Raptor Lake и Raptor Lake Refresh.

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Если в системе, построенной на базе разблокированного настольного процессора Intel 13-14-го поколения, возникают проблемы со стабильностью, сообщения об ошибках нехватки видеопамяти или сбои во время компиляции шейдеров, то рекомендуется обратиться за помощью на веб-сайты Intel и Epic Games. Первый сайт, на который ссылается Nvidia, проводит к форумам поддержки процессоров Intel, где сотрудник компании признает проблемы нестабильности при "определенных рабочих нагрузках".

Intel заявила, что активно сотрудничает со своими партнерами и анализирует эти проблемы, чтобы предложить эффективное решение, хотя пользователи продолжают сообщать о сбоях. Вторая ссылка, предоставленная Nvidia, направляет пользователей на веб-сайт RAD Game Tools, где Epic Games объясняет природу проблемы.

По словам RAD, основной причиной нестабильности, с которой в основном сталкиваются процессоры Intel 13900K и 14900K, является аппаратная проблема, которая может привести к "многочисленным сбоям при декомпрессии данных" или сбоям в играх, созданных на движке Unreal Engine. Небольшая часть упомянутых процессоров может демонстрировать непредсказуемое поведение при больших вычислительных нагрузках, вызванное сочетанием настроек BIOS, высокой тактовой частоты процессора и энергопотреблением.

На веб-сайте RAD предлагаются эффективные обходные пути для снижения нестабильности или сбоев, включая ограничение максимальной производительности процессоров Intel с помощью программных средств, таких как Intel XTU, и настройку параметров встроенного в BIOS/UEFI. Есть надежда, что Intel выпустит окончательное исправление, вероятно, посредством обновления микрокода, для своих высокопроизводительных игровых процессоров в ближайшем будущем.

Помимо проблем с нестабильностью, новейшие драйверы GeForce от Nvidia обеспечивают специальную оптимизацию для трех проектов Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone и Diablo IV с обновлением трассировки лучей. В выпуске драйвера также исправлена ошибка в профиле панели изменения размера для Horizon Forbidden West. Однако, некоторые проблемы, затрагивающие старое оборудование GPU (GeForce GTX 10/RTX 20 серий), Horizon Forbidden West Complete Edition, Tekken 8 и VR-игры потребуют будущих исправлений.