Для обсуждения этого вопроса в текущем месяце предприниматель встретится с действующим лидером страны

Генеральный директор Tesla, Илон Маск, собирается посетить Индию и встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди, что вызвало слухи об инвестициях американской компании в Южноазиатскую страну незадолго до начала национальных выборов.

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Ожидается, что Маск посетит Индию в этом месяце, сообщила Economic Times после его поста в социальной сети X в среду. Один из богатейших людей мира, вероятно, объявит о своих инвестиционных планах для страны, включая создание производственного предприятия, пишет газета.

Визит состоится в то время, когда Моди баллотируется на третий срок на выборах, которые начнутся позже в этом месяце, и, вероятно, усилит заявления об успехах правительства в привлечении мирового капитала в ряд отраслей, от энергетики до технологий и транспорта, чтобы помочь создать рабочие места для множества людей.

Рохан Патель, который отвечает за развитие бизнеса Tesla, сказал в посте на X, что спекуляции в СМИ существуют повсюду, и Индия "не застрахована" от этого.

Tesla взвешивает возможность строительства завода по производству электромобилей в Индии, третьем по величине источнике парниковых газов в мире, который стремится обезуглеродить свою экономику. Также компания постепенно теряет долю на китайском рынке, и для продолжения роста ей необходимо наращивать своё присутствие в других регионах.