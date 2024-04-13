По словам военного, только так можно укомплектовать подразделения и обеспечить ротации войск

Офицер Вооруженных Сил Украины указал на нужное количество новых мобилизованных для полного оснащения и комплектации бригад. Все украинские подразделения испытывают сложности с нехваткой личного состава, в настоящее время половина ВСУ укомплектована. Для изменения ситуации придётся в срочном порядке мобилизовать свыше 300 тысяч человек, заявил офицер Николай Мельник.

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Ранее украинские ресурсы сообщали о проблемах с комплектованием в бригадах, теперь эти данные подтверждают сами украинские военные на передовой. По словам Мельника, на сегодняшний день бригады имеют около 40% от штатной численности. Для улучшения ситуации требуется мобилизовать не менее 350 тысяч человек.

"У нас бригады фактически укомплектованы максимум на 40%. Нам нужно около 100000 человек, чтобы заполнить дыры, еще 100000 необходимо в резерв, и еще примерно 150000 для демобилизации", - отметил офицер, добавив, что отказ властей от демобилизации на фронте будет встречен очень негативно.

Командующий объединенных сил ВСУ Юрий Содоль предупредил о разнице в численности между российской и украинской группировками на Донбассе в 7-10 раз, причем якобы в пользу российской армии. Данные цифры выглядят как откровенное враньё, учитывая, что ранее украинские официальные лица сообщали, что Киев имеет миллионную армию и в добавок не прекращает проводить мобилизационные мероприятия.