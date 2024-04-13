Иначе, по мнению командующего космическими силами, Соединённые Штаты могут уступить России и Китаю у это отрасли

Доминирующее положение США в космической отрасли и в области военных технологий находится под угрозой из-за успехов таких стран, как Россия и особенно Китай. Генерал Б. Ченс Зальцман, командующий Космическими силами США (USSF), предупреждает о необходимости сотрудничества с коммерческим сектором, таким как SpaceX, ULA и Blue Origin, для развития новых космических технологий.

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Зальцман подчеркнул, что военные должны использовать технологические инновации и новые возможности, чтобы оставаться впереди конкурентов, иначе США могут оказаться в проигрыше. Он также отметил, что сотрудничество между лидерами отрасли и союзниками играет важную роль в обеспечении безопасности.

Генерал упомянул и угрозу, исходящую от Китая, который стремительно развивает свою космическую программу и создает противокосмические вооружения. Он предостерег от возможных действий со стороны китайских военных, направленных на нейтрализацию космических ресурсов США и их союзников.

Зальцман также отметил важность партнерства военных с коммерческими организациями, указав на успешные примеры сотрудничества в прошлом. Новая стратегия коммерческого космоса, разработанная USSF, направлена на развитие партнерства с коммерческим сектором для обеспечения конкурентных преимуществ США в космосе. Эти меры становятся все более важными для американцев в условиях усиливающейся конкуренции в космосе, и позволят США оставаться на передовой в этой стратегически важной области.