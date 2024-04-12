В компании не исключают, что сокращение сотрудников в 2024 году ускорится, за счет расширения возможностей искусственного интеллекта

Босс Amazon Энди Джасси в своем ежегодном сообщении акционерам заявил, что "генеративный искусственный интеллект может стать самым значительным технологическим преобразованием с времен облачных вычислений, которые по-прежнему находятся на ранней стадии развития, а возможно, с времен интернет-технологий".

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"В отличие от массового обновления локальной инфраструктуры до облачной, где требуется миграция данных, эта революция искусственного интеллекта будет строиться поверх облачных технологий. Польза для общества и бизнеса от новых возможностей будет поразительна", - подчеркнул он.

Джесси уделяет внимание искусственному интеллекту и GenAI более 30 раз в своем письме, подчеркивая, что считает технологии основополагающими элементами для улучшения обслуживания клиентов Amazon и развития бизнеса компании. Развитие искусственного интеллекта в Amazon будет включать в себя создание базовых моделей, их усиление и настройку, а также использование искусственного интеллекта в различных приложениях, включая более интеллектуального помощника Alexa.

Джесси также отмечает, что практически все ведущие модели генеративного искусственного интеллекта были разработаны на чипах Nvidia. Он добавил, что Amazon создала собственные чипы для обучения искусственного интеллекта, Trainium и Inferentia, в качестве альтернативы оборудованию Nvidia для обучения и развертывания базовых моделей.

Компания Anthropica, специализирующаяся на искусственном интеллекте, объявила о планах создания, обучения и внедрения своих будущих моделей с использованием чипов Trainium и Inferentia, присоединившись к другим компаниям, использующим технологии Amazon, таким как Airbnb, Hugging Face и Snap.

Генеральный директор Amazon также предупредил о важности обеспечения безопасности при использовании GenAI, особенно учитывая, что эти модели содержат конфиденциальные данные. Из-за этого некоторые компании ограgничивают использование искусственного интеллекта в официальных целях. Применение генеративного искусственного интеллекта может привести к сокращению рабочих мест – последнее исследование показало, что 41% руководителей ожидают сокращения штата сотрудников из-за этой технологии. Amazon уволила около 27 000 сотрудников в прошлом году и планирует продолжить сокращения в 2024 году. Джесси заявил, что компания продолжит снижать издержки и уже нашла области, где они могут быть сокращены еще больше, что может привести к дальнейшим сокращениям. Недовольство вызывает также ограничение Amazon для корпоративных сотрудников, работающих из дома.