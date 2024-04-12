Вместе с этим, компания утверждает, что теперь будет больше информации о запчастях для устройств

Компания Apple сообщила газете Washington Post о запуске пересмотренной программы замены компонентов для владельцев iPhone 15 и более поздних моделей. Теперь пользователи смогут заменять старые компоненты, такие как экраны, батареи и камеры, на оригинальные запчасти Apple, обеспечивая полную функциональность, аналогичную новым компонентам, безопасность и конфиденциальность не будут нарушены.

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Для предотвращения кражи iPhone Apple также внедряет функцию блокировки активации на запчасти. Она позволит определить, была ли использованная деталь ранее связана с другим устройством через блокировку активации или функцию "Поиск iPhone". В случае обнаружения, ограничения калибровки запчастей будут применены, утверждает Apple.

С введением расширенной программы ремонта этой осенью Apple также обновит историю компонентов и обслуживания в iOS. Теперь пользователи смогут узнать, были ли заменены компоненты новыми или бывшими в употреблении. Информация будет доступна в разделе "Общие" в настройках телефона.

По данным The Washington Post, Apple не будет поставлять бывшие в употреблении оригинальные запчасти напрямую потребителям или сервисным центрам. Это может создать сложности в проверке подлинности и легальности запчастей при покупке у третьих лиц. Однако, пользователи по-прежнему могут заказывать новые запчасти непосредственно в ремонтных магазинах Apple, и для упрощения процесса больше не требуется указывать серийный номер гаджета при оформлении запроса на ремонт, не связанного с платой iPhone.