Заявляется, что новые процессоры будут полностью соответствовать требованиям Microsoft для компьютеров с искусственным интеллектом

Согласно заявлениям Пэта Гелсингера, Lunar Lake обещает быть более эффективным для рабочих задач с искусственным интеллектом, чем новейшие процессоры Hawk Point от AMD, которые обладают максимальной пропускной способностью NPU в 16 раз выше. Впрочем, несмотря на отставание от Lunar Lake в этом аспекте, AMD утверждает, что их предстоящая платформа Strix Point обеспечит более быструю обработку данных с использованием искусственного интеллекта, чем их предшественники. Представитель компании заявил в интервью для Tom's Hardware, что чипы Strix Point на базе архитектуры XDNA 2 будут "в три раза превосходить производительность текущего поколения генеративного ИИ".

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Стоит отметить, что Microsoft определяет ПК с искусственным интеллектом как устройства, обеспечивающие минимальную производительность NPU не менее 45. ПК с искусственным интеллектом должны иметь выделенный блок нейронных процессоров (NPU), обеспечивающий энергоэффективное ускорение ИИ на устройстве и локальный вывод. В то время как ЦП и ГП также имеют собственные возможности ускорения, связанные с искусственным интеллектом, их максимальные значения не учитываются в определении Microsoft.

Наравне с Intel и AMD, Qualcomm также вкладывает средства в следующее поколение подключаемых ПК с выпуском чипов Snapdragon X Elite, которые, как ожидается, будут использоваться в ноутбуках крупных производителей ПК к концу текущего года. По данным Qualcomm, эти чипы на базе архитектуры ARM обеспечат в общей сложности 75 максимальных показателей производительности ИИ, включая 45 максимальных показателей только для NPU. Qualcomm официально заявила, что Snapdragon X Elite будет превосходить мобильные процессоры Core Ultra 9 185H и Core Ultra 7 155H Meteor Lake, и недавние тесты, кажется, подтверждают эти утверждения.

Если чипы следующего поколения от Intel, AMD и Qualcomm действительно окажутся настолько мощными в рабочих задачах с искусственным интеллектом, как утверждают компании, устройства, работающие на них, должны соответствовать определению Microsoft "ПК с искусственным интеллектом". Пока не ясно, сколько пользователей ноутбуков захотят включать в свои устройства возможности искусственного интеллекта, но ожидается, что это станет трендом среди производителей ПК в ближайшие месяцы - нравится вам это или нет.