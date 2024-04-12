Новинка использует технологии искусственного интеллекта и имеет с 20-кратный оптический зум

На пороге появилась новейшая камера от Sony, представленная как флагманская модель с функцией панорамирования и наклона в формате 4K (PTZ). Ее компактный корпус при этом умещает в себе серьезные возможности искусственного интеллекта. BRC-AM7 заявляется как самая маленькая и легкая в своем классе, с размерами менее 7 дюймов в ширину и чуть более 8 дюймов в высоту, при весе всего 8 фунтов.

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Несмотря на компактные размеры, эта камера обладает передовыми технологиями обработки изображений. В ее оснащении значится функция автоматического кадрирования PTZ от Sony, опирающаяся на искусственный интеллект для отслеживания объектов. Это позволяет камере автоматически поддерживать объект в кадре и фокусироваться на нем, используя для этого различные визуальные признаки человека, такие как тело, голова, лицо и одежда. Технология кадрирования с помощью искусственного интеллекта также обеспечивает плавные движения с поворотом и наклоном, с переменной скоростью от 0,004 до 180 градусов в секунду, создавая природные автоматические движения камеры.

Качество изображения важно для Sony, и новая модель не разочаровывает. Благодаря многоуровневому КМОП-сенсору Exmor RS формата 1.0 с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и процессору обработки изображений BIONZ XR, BRC-AM7 создает изображения с высоким разрешением 4K 60p с минимальным уровнем шума. Технология передискретизации 5K позволяет снимать видео высокого разрешения 4K и поддерживает 4K HDR для воспроизведения как ярких, так и темных сцен.

Также доступна классическая технология цветопередачи Sony с популярными профилями изображений, такими как S-Cinetone и S-Log3, для удобства настройки. Встроенный объектив с 20-кратным оптическим зумом позволяет делать качественные снимки с возможностью приближения до 40 раз в формате FHD, сохраняя при этом четкость изображения.

Благодаря своим компактным размерам, камеру можно размещать практически в любом месте - на потолке, кране или штативе. Надежное IP-подключение обеспечивает удаленную потоковую передачу по сети благодаря поддержке SRT, RTMP, RTSP, NDI3 и оптического волокна.

BRC-AM7 предназначена для использования в прямом эфире, таких как трансляции, спортивные соревнования, концерты или другие мероприятия, где важно добиться высокого качества съемки. Sony планирует начать поставки камеры в начале 2025 года и представить ее на стенде национальной ассоциации телерадиовещателей в Лас-Вегасе с 14 по 17 апреля 2024 года.