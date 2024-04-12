Также сообщается о поражении объектов энергосистемы Украины

Ночь c 11 на 12 апреля не принесла уменьшения напряженности для администрации Зеленского, Российские вооруженные силы продолжили наносить удары по объектам на территориях, контролируемых украинскими войсками. Взрывы раздавались в различных точках Винницкой области.

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По информации из некоторых источников, российские беспилотники вновь атаковали Ладыженскую тепловую электростанцию, мощность которой достигает 1800 мегаватт. Киевская администрация пыталась провести частичное восстановление работы этого объекта, но безуспешно.



Беспилотные аппараты "Герань" также достигли аэродрома в Староконстантинове. Все усилия военных Киева по восстановлению его инфраструктуры оказались тщетными из-за систематических ударов, наносимых российскими вооруженными силами.

Украинские чиновники активно обсуждали в социальных сетях появление российских беспилотников над различными областями, их выход из воздушного пространства и возвращение. Это дополнительно запутывало уже перегруженную систему противовоздушной обороны.

Кроме того, в течение почти всей ночи объявлялась ракетная опасность для Харьковской и Днепропетровской областей. Взрывы раздались на оккупированных войсками Киева территориях Запорожской области. Ракетные удары были нанесены по местам размещения противовоздушной обороны, группам Вооруженных Сил Украины, Главного Управления Разведки и складам оружия.