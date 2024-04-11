По украинским формированиям продолжает работать авиация и артиллерия

Исходя из различных источников, российские войска продолжают усиливать давление на оборону украинской армии в различных направлениях. Хотя значительных прорывов пока не достигнуто, войска добиваются локальных успехов.

реклама

Самые жестокие бои разворачиваются в Донецкой Народной Республике, где украинские формирования активно сопротивляются, но уже не в состоянии сдержать наступление российских сил. По последним данным, российские войска не прекращают освобождать Новомихайловку южнее Марьинки, завоевывая контроль над значительной частью села на западных окраинах. Согласно утренней сводке военных корреспондентов, Новомихайловка полностью находится под контролем российских сил, где ведется работа по очистке территории. Военные эксперты отмечают, что продвижение на данном направлении позволит российской армии перейти на север в тыл украинской группировки Угледарского направления, что значительно запутает Киев на Южно-Донецком участке.

На запад от Марьинки продолжаются ожесточенные бои в Георгиевке. На северо-западном участке Марьинки российские войска укрепляют свои позиции в южной части Красногоровки, захватывая ряд высоток в городе и продолжая боевые действия в частных секторах. Российская авиация и артиллерия наносят удары по укреплениям украинской армии. В то же время, продолжается очистка в Первомайске, при этом российские силы усиливают прессинг на ВСУ в Невельском и вытесняют его в сторону Карловки. Украинская сторона же отвечает артиллерийским обстрелом Первомайского и окрестностей.

Войска приближаются к северу от Нетайлово, где ведутся бои по всей окраине Уманского. Трассы, проходящие через это село, находятся под контролем российских сил, что значительно затрудняет логистику украинских войск в этом регионе. Ближайшая пригодная дорога ведет через Карловку, которую уже обстреливает российская артиллерия. Уманское остается важным опорным пунктом на этом участке. На севере российские войска практически вытеснили украинские силы из Семеновки, оставляя ВСУ лишь последний опорный пункт. Также продолжаются бои в Новокалиново и Бердычах.

На Артемовском направлении российские войска завоевывают Богдановку. Западнее Красного (Ивановского) российские части продвигаются к каналу Северский Донец-Донбасс. Пока не произошло существенных изменений, подразделения расширяют зону контроля на восточных окраинах канала. Разведка активно выявляет перемещаемые в город резервы украинских сил, после чего артиллерия и авиация ведут огонь по ним.

На северном направлении в Луганской Народной Республике продолжаются бои за захват Белогоровки. Информация об отходе украинских сил из поселка не подтверждается. Сообщается, что отряды "Шторм" и 1-й батальон 123-й бригады 2-го армейского корпуса российских войск совершили агрессивную атаку, захватив тактически важную позицию украинских сил на подступах к Выемке, сдвигая линию соприкосновения на несколько километров.

Украинские ресурсы сообщают о наступлении российских войск в районе поселка Работино на Ореховском направлении. Также отмечается смещение линии боестолкновения на запад, к северу от Вербового. Сообщается, что украинские военные уже начали строительство второй линии обороны в районе Орехова. На Времевском направлении российские силы проводят локальные наступательные операции, переходя через реку Мокрые Ялы и захватывая лесополосу к югу от Урожайного.