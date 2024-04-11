Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
AMD пожертвуют большим кэшем для чипов искусственного интеллекта
Компания вслед за своими конкурентами стремится делать больший упор на технологии ИИ

реклама

  Согласно отзывам участников форумов Anandtech, AMD сократила размер кэша для установки крупных чипов искусственного интеллекта на предстоящем оборудовании Strix Point. Если эти отчеты подтвердятся, это может означать, что AMD следует определённой тенденции.

реклама

  Пользователь с ником "uzzi38" утверждает, что изначально AMD планировала оснастить APU Strix Point кэшем на уровне системы, что значительно улучшило бы производительность процессора и встроенной графики. Однако, планы изменились, и акцент был сделан на усовершенствованных нейронных процессорах (NPU) как центральной функции нового поколения ПК с улучшенным искусственным интеллектом. Другой участник форума, "adroc_thurston", добавил, что изначально у Strix Point должно было быть 16 МБ кэш-памяти.

  Intel, AMD и Qualcomm активно продвигают искусственный интеллект как ключевую особенность своих следующих процессоров. Они планируют использовать нейронные процессоры (NPU) для локальной обработки задач искусственного интеллекта, обычно решаемых облачными сервисами, такими как ChatGPT. Intel стал первопроходцем в этой сфере, запустив Meteor Lake в прошлом году. Целью является увеличение производительности NPU с последующими релизами, такими как Arrow Lake, Lunar Lake и Panther Lake. Компания AMD также планирует улучшить процессоры Zen 5 и графические чипы RDNA 3.5 с расширенными возможностями искусственного интеллекта.

  Однако, производителям оборудования и разработчикам программного обеспечения предстоит углубленно изучить, как генеративный искусственный интеллект может принести пользу конечным пользователям. Хотя генерация текста и изображений является основными применениями, они подвергаются спорам о правах интеллектуальной собственности и надежности. Microsoft утверждает, что генеративный искусственный интеллект изменит взаимодействие пользователей с Windows через автоматизацию задач, таких как поиск файлов или настройка настроек, но эти концепции пока не получили доказательств.

  Многие участники форума Anandtech рассматривают генеративный искусственный интеллект как потенциальный пузырь, который может негативно отразиться на компьютерах с искусственным интеллектом и нескольких поколениях SoC в случае его сдувания. Если технология не привлечет обычных пользователей, многие продукты с CPU могут оказаться ограниченно полезными.

#amd #процессоры #технологии #искусственный интеллект #чипы #адаптеры
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
3
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
14
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
3
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
6
США обещают не допустить разработки Россией новых энергетических проектов
2
Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК в первом квартале 2024 года
+
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
Отечественный ситком "Букины" в 2006 году "предсказал" присоединение новых территорий к РФ
2
Раскрыт дизайн смартфона iQOO Z9 Turbo
1
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
6
Предмет добавленный Call of Duty: Modern Warfare 3 вызывает опасения у геймеров из-за цены в $80
+
Появились кадры применения российского танка "Черепаха", основанного на Т-72
1
GamerTech представила перчатки с подогревом Magma Glove для профессиональных геймеров
+
Исследователи улучшили конструкцию лопасти ветрогенератора по образцу крыльев кондора
1
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra выдержал падение с высоты 4000 метров
3
Выпущены новые умные часы Huawei Watch 4 Pro специальной версии с улучшенными функциями
+
Обновлённый "Искандер" уничтожил базу с 32 гаубицами Д-20 ВСУ, подготавливаемых к отправке на ЛБС
+

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
14
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
208
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
61
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
229
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
89
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
8
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
21
Мультивселенная может быть намного, намного больше и сложнее, чем мы можем себе представить
5
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
11

Сейчас обсуждают

ev_rus
14:29
Вопросы правильные. Ты же пенсионер выбрал путь сидеть в чате и оскорблять молодёжь матом и обвинять в лгбт клубе? А, в зеркало как норм смотришь?
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Вадим (Nvidia Hater)
14:24
ты себя то видишь?над тобой все потешаются.ты ноль в железе ,ноль и в жизни
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Вадим (Nvidia Hater)
14:23
Кстати ,что ты то сидишь в чатах.и побольше меня,или то другое,ноунейм ты наш.даже имя нет.ты сам себя описываешь.чмыренок,ты смешон.И твоя 3060 такое же кал как и моя 6600 для игр.сказки про длсс -в ...
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
FelsheR-ZVZVZV
14:22
Для игр все встройки - УГ, а для показывать картинку - все хороши.
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
Чаtо - Боt
14:22
А каклы тем временем от отчаяния скачут по граблям: Пресечена спланированная Великобританией высадка диверсантов ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области — ФСБ. В ведомстве сообщили, что в ходе б...
Defence One: МО США пытается помешать военным армии РФ использовать Starlink
Александр
14:21
Самое надёжное когда сделаешь так в Х экземплярах.;)
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Вадим (Nvidia Hater)
14:21
такой как у тебя монитор иметь -себя не уважать.для меня глаза дороже чем игры в которые я НЕ ИГРАЮ.а насчет пыльного -это тебе к шешуну -у меня то чистота в квартире,не как у него и у тебя в бытовке,...
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
pitbuldoser
14:19
Сумасойти :)) Оно шутил :) Так ты выходит петрушка :)) Что не отменяет того, что ты балаболка :))
Пуск первой тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» прошёл успешно
Alterus
14:19
Типа 124% RMP прокрутили и все, стаб?
V-Color представила оперативную память DDR5-8600 в серии Manta XFinity
ev_rus
14:18
Лучше иметь стандартный нормальный монитор, но лучше железо, видеокарту, качественный звук, чем наоборот, иметь крутой монитор и с ним на говне железе сидеть сраться в ноунейм грязных чатах, как ты. Т...
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем