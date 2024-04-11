Компания вслед за своими конкурентами стремится делать больший упор на технологии ИИ

Согласно отзывам участников форумов Anandtech, AMD сократила размер кэша для установки крупных чипов искусственного интеллекта на предстоящем оборудовании Strix Point. Если эти отчеты подтвердятся, это может означать, что AMD следует определённой тенденции.

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Пользователь с ником "uzzi38" утверждает, что изначально AMD планировала оснастить APU Strix Point кэшем на уровне системы, что значительно улучшило бы производительность процессора и встроенной графики. Однако, планы изменились, и акцент был сделан на усовершенствованных нейронных процессорах (NPU) как центральной функции нового поколения ПК с улучшенным искусственным интеллектом. Другой участник форума, "adroc_thurston", добавил, что изначально у Strix Point должно было быть 16 МБ кэш-памяти.

Intel, AMD и Qualcomm активно продвигают искусственный интеллект как ключевую особенность своих следующих процессоров. Они планируют использовать нейронные процессоры (NPU) для локальной обработки задач искусственного интеллекта, обычно решаемых облачными сервисами, такими как ChatGPT. Intel стал первопроходцем в этой сфере, запустив Meteor Lake в прошлом году. Целью является увеличение производительности NPU с последующими релизами, такими как Arrow Lake, Lunar Lake и Panther Lake. Компания AMD также планирует улучшить процессоры Zen 5 и графические чипы RDNA 3.5 с расширенными возможностями искусственного интеллекта.

Однако, производителям оборудования и разработчикам программного обеспечения предстоит углубленно изучить, как генеративный искусственный интеллект может принести пользу конечным пользователям. Хотя генерация текста и изображений является основными применениями, они подвергаются спорам о правах интеллектуальной собственности и надежности. Microsoft утверждает, что генеративный искусственный интеллект изменит взаимодействие пользователей с Windows через автоматизацию задач, таких как поиск файлов или настройка настроек, но эти концепции пока не получили доказательств.

Многие участники форума Anandtech рассматривают генеративный искусственный интеллект как потенциальный пузырь, который может негативно отразиться на компьютерах с искусственным интеллектом и нескольких поколениях SoC в случае его сдувания. Если технология не привлечет обычных пользователей, многие продукты с CPU могут оказаться ограниченно полезными.