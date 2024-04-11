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Zelikman
ВКС России произвели массированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру
Сообщается о прилётах в Харьковской, Киевской и Львовской областях

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  Российские военные начали массированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру. Данную информацию предоставляют различные местные средства массовой информации со ссылкой на правительственные учреждения. По данным ВВС Украины, атаки были осуществлены с использованием ударных беспилотников и ракет. ВВС Украины утверждают, что 37 из 40 дронов были сбиты.

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  Ракеты "Кинжал" использовались для поражения объектов в Киевской области и на западе страны. Украинские информационные агентства сообщают, что прилёты ракет и дронов зафиксированы по объекту энергосети в Киевской области. После этого вспыхнул сильный пожар, который в настоящее время тушат аварийные службы. Помимо этого, Министерство энергетики Украины сообщает, что атакам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Киевской и Львовской областях страны.

  Прилёты были зафиксированы на оккупированных украинскими войсками территориях Запорожской области. По актуальной информации, были повреждены две тепловые электростанции ДТЭК. Российские военные, как сообщают украинские и западные военные аналитики, в последние месяцы использовали другую тактику для нанесения ударов по энергетическим объектам на Украине. Сейчас акцент делается на нанесении электростанциям такого ущерба, что восстановить их работу в ближайшем будущем будет невозможно.

  Ранее сообщалось, что украинские энергетические компании получили настолько серьезные повреждения некоторых электростанций, что они не имеют возможности возобновить работу как минимум в течение этого года.

#сво #техника #армия #оружие #бпла #ракеты #дроны
2
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В ночь на 11 апреля российские ВКС нанесли ряд ударов по логистической инфраструктуре ВСУ
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