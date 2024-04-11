Сообщается о прилётах в Харьковской, Киевской и Львовской областях

Российские военные начали массированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру. Данную информацию предоставляют различные местные средства массовой информации со ссылкой на правительственные учреждения. По данным ВВС Украины, атаки были осуществлены с использованием ударных беспилотников и ракет. ВВС Украины утверждают, что 37 из 40 дронов были сбиты.

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Ракеты "Кинжал" использовались для поражения объектов в Киевской области и на западе страны. Украинские информационные агентства сообщают, что прилёты ракет и дронов зафиксированы по объекту энергосети в Киевской области. После этого вспыхнул сильный пожар, который в настоящее время тушат аварийные службы. Помимо этого, Министерство энергетики Украины сообщает, что атакам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Киевской и Львовской областях страны.

Прилёты были зафиксированы на оккупированных украинскими войсками территориях Запорожской области. По актуальной информации, были повреждены две тепловые электростанции ДТЭК. Российские военные, как сообщают украинские и западные военные аналитики, в последние месяцы использовали другую тактику для нанесения ударов по энергетическим объектам на Украине. Сейчас акцент делается на нанесении электростанциям такого ущерба, что восстановить их работу в ближайшем будущем будет невозможно.

Ранее сообщалось, что украинские энергетические компании получили настолько серьезные повреждения некоторых электростанций, что они не имеют возможности возобновить работу как минимум в течение этого года.