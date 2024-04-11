Сообщается о поражении железнодорожных путей и мостов в тыловых районах украинских сил

Российские военные силы совершили массированные удары по задним объектам украинских формирований. Атаки произошли ночью с 10 на 11 апреля в различных регионах, находящихся под контролем украинского правительства.

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Большинство ударов было нанесено по объектам в Харькове. С использованием различного оружия, включая авиабомбы с универсальными модулями наведения, российские военные поразили цели в различных районах города и области. Ракетный удар нанесён по одному из крупных военных объектов в Чугуеве. По последней информации, это было место скопления военной техники, часть которой планировалась перебросить через Изюм в район Славянско-Краматорской агломерации Донецкой Народной Республики.

Несколько взрывов также прогремели на объектах железнодорожной инфраструктуры в Одессе. Удары по подобным целям были нанесены также и днем предыдущего дня. Пострадали железнодорожные мосты, включая те, по которым проходили составы с военным грузом. С помощью дронов "Герань" были поражены объекты ПВО в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. В одном случае беспилотники достигли аэродрома ВСУ и нанесли частичное разрушение его инфраструктуре.

Также ночью в четверг были отмечены атаки в украинской столице. Были нанесены удары по объектам промышленности и системам ПВО в пригородах Киева. Серия взрывов произошла также на территории занятой ВСУ в Запорожье под утро. Пострадали пункты дислокации военнослужащих, речь идет о резервных подразделениях, которые планировалось перебросить к Работино, где идут бои.