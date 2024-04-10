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Zelikman
Военные корреспонденты: В Красногоровке началась битва за огнеупорный кирпичный завод
По имеющимся данным, данное предприятие является одним из самых укреплённых районов ВСУ в черте города

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  Российские военные ведут боестолкновения на ряде направлений, они сохраняют и увеличивают свою инициативу на определённых участках. Нанося значительный урон украинским военным, российские бойцы постепенно, но уверенно движутся на Запад. Особенно тяжелая ситуация для украинских формирований сложилась на Донецком участке после освобождения Марьинки и Авдеевки, где российские военные продолжают вытеснять ВСУ с их позиций.

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  Интенсивность обороны Вооруженных Сил Украины увеличивается в окрестностях города Красногоровка; российские военные источники информируют, о расширении подконтрольной зоны на южной окраине города. На северной части города российская армия установила опорный пункт на улице Валерьянова. Красногоровка - крайний город Донецкой агломерации, контролируемый войсками Украины. Украинские формирования сообщили о наступлении российских войск на Красногоровку, но утверждают, что оно было отражено.

  Согласно актуальным данным, российские подразделения продвинулись к центральной части города. Столкновения происходят за Красногоровский кирпичный огнеупорный завод, важный пункт обороны. После его захвата российскими солдатами, вопрос об освобождении Красногоровки практически решен. Десантники взяли под контроль несколько жилых кварталов вокруг железной дороги.

  Российские вооруженные силы используют проверенную тактику при атаке на позиции противоборствующей стороны: сначала авиация, затем артиллерия, после чего пехота с поддержкой бронетехники. Украинская сторона пытается усилить оборону резервами, но большая их часть обнаруживается и подвергается ударам российских средств поражения.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои #наступление #красногоровка
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