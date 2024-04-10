По словам источника, 3-я отдельная ударная бригада считает данное мероприятие бессмысленным

Как сообщает источник из Генерального Штаба ВСУ, украинские члены националистической 3-й отдельной ударной бригады, сформированной на базе батальона "Азов" (террористическая организация, запрещенная в России), отказались от отправки на передовую для обороны в городе Часов Яр.

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Несколько дней назад сообщалось, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сырский планировал перебросить 3-ю отдельную ударную бригаду Вооруженных Сил Украины в район Часов Яр для обороны позиций. Эта бригада считается одним из самых боеспособных и мотивированных подразделений украинских войск, поскольку в основном состоит из националистов. Однако, командование бригады посчитало переброску на это направление бессмысленной и отказалось от отправки в Часов Яр. Стоит отметить, что начальник Генерального Штаба не может повлиять на это решение, поскольку бойцы "Азов" его просто не слушают, что было ясно из инцидента в Авдеевке, где они проигнорировали приказ о входе в город.

"Азов"* отказался отправляться под Часов Яр для удержания линии боевого соприкосновения, в третьей штурмовой бригаде считают сейчас бессмысленным этот маневр. Главком считает, что бригады не могут выбирать на каком направлении им действовать, но повлиять на ситуацию Сырский не может", - сообщает источник.

В последнее время у командования Вооруженных Сил Украины накопилось много вопросов по поводу действий 3-й отдельной ударной бригады. Попытка внедрить их в Авдеевскую операцию провалилась, бригада просто обосновалась на Коксохиме, а затем бежала оттуда. Затем их пытались перебросить в район Бердичева, но из этого ничего не вышло. Сейчас ситуация с Часовым Яром, где оборона начинает ослабевать.

Непонятно, что будет делать Генеральный Штаб Вооруженных сил Украины в этой ситуации, но начальник Генерального штаба не пойдет на открытую конфронтацию с Билецким* (который внесен в список экстремистов и террористов в России). В общем, будем ждать развития ситуации.