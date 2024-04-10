По мнению экспертов, после оценки и сертификации данный экземпляр может стоить до 250 тысяч

Энтузиасты Фрэнк "Grailmonster" Джарамита и Том "MinusWorlds" Кертин успешно завершили аукцион по продаже игры "Castlevania" 23 марта, и Кертин выиграл игру за 90 000 долларов.

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Считается, что это самая высокая ставка за видеоигру на eBay. Бывший редактор Wired Крис Коулман написал, что он превзошел предыдущего рекордсмена, картридж "Burger Time" для NES, почти на 80 000 долларов. Однако, стоит отметить, что аналогичные винтажные игры продавались по еще более высоким ценам за пределами eBay.

Heritage Auctions принимает заявки на различные лимитированные копии "Super Mario Bros" по значительно более высоким ценам. В 2019 году они продали один за 100 150 долларов, в 2020 году - за 114 000 долларов, а в 2021 году - за 660 000 долларов. По данным Heritage, все три были проданы по рекордным ценам. Однако, Wata Games сертифицировала эти игры перед аукционами. Версия "Castlevania" 1987 года считается "сырой", поскольку она не была оценена профессиональным оценщиком. Этот процесс может значительно повысить ценность игры, подтвердив ее состояние. Джарамита заявила в Instagram, что редкая находка может стоить до 250 000 долларов на аукционе после того, как она будет оценена и сертифицирована. Он также упомянул, что 90 000 долларов - это самая высокая ставка, которую он когда-либо видел за игру raw.

В отдельном посте Кертин выразил свое волнение по поводу победы и того, что это была первая игра, которую ему купила мать. Он также признался, что его партнер помог ему выиграть тендер.

"Наконец-то поиск завершен", - написал Кертин. "Я смирился с тем фактом, что после многих лет поисков я никогда не смогу добавить этот грааль в свою коллекцию. Но для меня и моего друга воспоминания детства соединились воедино на этой неделе, когда мы смогли наконец приобрести эту абсолютную красоту. Это была первая игра, которую моя мама когда-либо купила мне в ее первоначальном виде".

Кертин не раскрыл, что он планирует делать с призом. У него уже есть как минимум пять копий "Castlevania" в разных вариантах. Ему также нужно подумать о своем партнере, который, возможно, захочет получить долю от выигрыша. Если они решат продать его, потенциально за него можно выручить до 250 000 долларов.